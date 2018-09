O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 11 de Setembro de 2018 15:35 11. Setembro 2018 - 15:35

No Vietnã, país de consumidores que adoram pratos à base de cães, gatos e répteis, a cobra é uma especialidade culinária que é servida frita e acompanhada de capim-limão e pimenta.

Também é comida preparada como salsicha ou marinada e o sangue é bebido em acompanhamento, misturado com álcool de arroz, uma vez que a ele é atribuído propriedades medicinais.

"A carne de cobra é deliciosa e nutritiva", assegura Nguyen Van Duc, cliente de um restaurante especializado em Yên Bái, no norte do Vietnã.

"Embora o número de serpentes na natureza tem diminuído, aqui em Yên Bái temos a selva e uma boa atmosfera. Às vezes me trazem uma dúzia de quilos de cobra que não posso comprar", relata Duong Duc Doc, dono do restaurante.

Os vietnamitas, criticados no exterior por seu apetite por todos os tipos de carne e sua indiferença para com o sofrimento dos animais, explicam que a sua tradição recomenda manter estes répteis vivos quando for abri-los de modo que, ao ser esvaziado do seu sangue, seu coração siga batendo.

"Ao cortar a cobra, seu sangue deve cair em álcool muito forte para que as bactérias morram", diz Dinh Tien Dung, um chef especialista neste animal.

"Todo o processo de transformar esses animais em pratos ou bebidas é muito doloroso para eles", critica Iona Dungler, responsável para a vida selvagem na ONG Four Paws, com sede em Hanói, acrescentando que "também é feito por razões injustificadas".

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português