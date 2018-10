O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

(3 out) Hatice aguarda em frente ao consulado saudita em Istambul

A noiva do jornalista saudita Jamal Khashoggi, assassinado no consulado de seu país em Istambul no início de outubro, exigiu nesta sexta-feira (26) punição para todos os responsáveis.

"Meu pedido é que todos os responsáveis envolvidos nesta barbárie, do mais baixo ao mais alto nível, sejam punidos e levados à Justiça", declarou Hatice Cengiz em entrevista ao canal Habertürk.

Jamal Khashoggi, um colaborador de 59 anos do Washington Post, foi morto em 2 de outubro no consulado saudita em Istambul, onde foi buscar um documento administrativo para pode se casar com a Hatice Cengiz.

Sua noiva ficou esperando do lado de fora do consulado que ele voltasse, o que não aconteceu.

"Eu comecei a tremer quando percebi que algo tinha acontecido com ele", contou. "De repente, imenso medo tomou conta de mim".

Depois de várias horas de espera, Cengiz indicou que ligou para a recepção do consulado para informar que Khashoggi não havia saído.

"Disseram que não havia ninguém lá dentro".

Ela então ligou para um amigo do jornalista, Yasin Aktay, que é um dos conselheiros do presidente Recep Tayyip Erdogan.

A polícia foi notificada e a investigação iniciada. Segundo Ancara, o jornalista foi morto por uma equipe de 15 agentes sauditas que vieram especificamente para a operação.

"Nunca achei que passaria por isso", declarou Cengiz, acrescentando que o consulado não permitiu que ela entrasse com o noivo.

O corpo de Khashoggi ainda não foi encontrado.

