Este conteúdo foi publicado em 6 de Setembro de 2018 17:45 06. Setembro 2018 - 17:45

Os Estados Unidos indiciaram nesta quinta-feira um programador norte-coreano ligado ao governo de Pyongyang por vários ataques hackers de grande alcance nos últimos anos, alegando que suas atividades foram instigadas pelo regime.

Entre os ataques vinculados a ele estão o com o vírus WannaCry 2.0, o ataque à Sony Pictures em 2014 e a ofensiva contra o Banco Central de Bangladesh em 2016.

O Departamento de Justiça e o do Tesouro informaram que Park Jin Hyok "faz parte de uma conspiração" que planejou esses ataques "em nome do governo norte-coreano ou do Partido dos Trabalhadores da Coreia".

