Pela primeira vez desde 1803, Notre-Dame não celebrará a missa de Natal. Oito meses após o incêndio que atingiu a construção, um guindaste gigante chegou à catedral para desmontar um andaime que a ameaça.

Não há nenhuma cerimônia ou procissão prevista em suas imediações, e a missa de Natal será celebrada à meia-noite pelo reitor da catedral, monsenhor Patrick Chauvet, na igreja parisiense de Saint Germain l'Auxerrois, em frente ao Museu do Louvre.

Pela primeira vez em 216 anos, a catedral, de oito séculos, irá se manter em silêncio em uma noite de Natal. No último dia 16, chegou às instalações de Notre-Dame o guidaste gigante, desmontado, em um comboio de 40 caminhões. Dois dias mais tarde, desembarcou o transformador elétrico, um mecanismo indispensável, que irá alimentar de forma permanente as instalações.

O guindaste, que chegará a 75 metros, pode erguer até oito toneladas, e ficará a cargo de realizar a operação mais delicada de toda a obra de estabilização; a retirada de 10 mil tubos de metal - de 250 toneladas no total. O trabalho, de vários meses, necessita de extensos preparativos, devido à sua complexidade.

- Ainda ameaçada e com urgência -

O andaime deformado, fragilizado, que se assemelha a uma imensa teia de aranha que se ergue em pleno céu, ameaça a abóbada e o equilíbrio da catedral. Esta joia da arte gótica permanece, oito meses após o incêndio, em situação de emergência absoluta.

Seguindo o desejo do presidente francês, Emmanuel Macron, de concluir a restauração da Notre-Dame em cinco anos, não haverá recesso de fim de ano, e algumas operações continuam em andamento, enquanto outras foram interrompidas, segundo a instituição pública dirigida pelo general Jean-Louis Georgelin, encarregado por Macron de gerenciar o projeto.

O incêndio na catedral gerou uma mobilização extraordinária na França e em todo o mundo, e foram arrecadados 922 milhões de euros em doações e promessas de doações, o que representa um total de 320 mil diferentes doações.

Por ora, foram construídos dois terços do anel com vigas metálicas em torno do andaime, e resta o anel do nível superior, que será montado em janeiro, graças ao novo guindaste. Paralelamente, está sendo construído um segundo andaime, mais alto, de uma parte à outra do antigo, para que, a partir de vigas equipadas com trilhos, os técnicos possam se locomover.

O desmonte, que poderá levar meses, deve começar em fevereiro.

