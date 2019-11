Negociadores chineses e americanos conversaram por telefone nesta terça-feira e concordaram em permanecer em contato para alcançar um "acordo preliminar" na guerra comercial entre as duas potências, informou a agência Xinhua.

O vice-primeiro-ministro chinês Liu He conversou com os interlocutores americanos, o representante do Comércio Robert Lighthizer e o secretário do Tesouro Steven Mnuchin, de acordo com a agência estatal.

"As duas partes discutiram sobre como resolver as preocupações mútuas fundamentais", destacou a Xinhua.

"Chegaram a um consenso sobre como solucionar os problemas e concordaram em manter a comunicação sobre os temas que ainda estão pendentes nas negociações sobre um acordo preliminar", afirmou a agência, sem revelar detalhes.

A China divulgou no domingo uma diretriz que pede sanções mais fortes para as empresas do país que violam a lei sobre a propriedade intelectual, um tema crucial das negociações comerciais entre Pequim e Washington.

