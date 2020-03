O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, anunciou nesta terça-feira que dentro de 48 horas será definido se a população da cidade ficará confinada em casa, com o fechamento de todo comércio e manutenção apenas dos serviços essenciais devido à pandemia do novo coronavírus.

"Embora nenhuma decisão tenha sido tomada pela cidade ou pelo estado, todos os nova-iorquinos devem se preparar para a possibilidade de uma ordem de isolamento", disse Blasio a imprensa.

"É uma discussão que começamos hoje e que temos paralelamente ao estado" de Nova York, afirmou.

"Acho que temos que tomar uma decisão dentro de 48 horas", acrescentou, se especificar o que isso significaria precisamente para a capital financeira e cultural americana de 8,5 milhões de habitantes.

Desde o início desta terça-feira, bares e restaurantes estão fechados, funcionando apenas o atendimento de entregas em domicílio, além de todos os locais turísticos e culturais. O teletrabalho foi recomendado a todos que podem.

De Blasio informou que, nesta etapa, ele ainda não pode determinar se isso implica que ninguém será capaz de deixar a cidade, onde existem 814 casos e sete mortes pela Covid-19.

Ele usou a expressão "shelter in place" ("abrigo no local"), a mesma que o prefeito de São Francisco referiu na segunda-feira ao anunciar essa medida para a cidade californiana.

Foi o governador do estado de Nova York, Andrew Cuomo, que finalmente decidiu forçar a cidade a fechar suas escolas públicas na segunda-feira, quando o prefeito ainda hesitava.

Em outra conferência de imprensa na terça-feira, Cuomo disse que várias medidas eram possíveis, incluindo o fechamento de todos os negócios e serviços não essenciais.

Ele acrescentou que, se as pessoas fossem forçadas a ficar em um só lugar, algumas entrariam em pânico, e incentivou as pessoas a visitar os muitos parques naturais do estado.

