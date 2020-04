O estado de Nova York, o mais afetado pelo coronavírus nos Estados Unidos, precisa urgentemente da ajuda do governo federal para produzir pelo menos 30 milhões de testes de diagnóstico e de anticorpos para toda a sua população, disse o governador Andrew Cuomo na sexta-feira (10).

Realizar testes em larga escala "é algo que ainda não fizemos bem neste país. E precisamos de testes de diagnóstico e de anticorpos e de milhões e milhões deles, e precisamos deles em semanas, não meses", disse Cuomo em sua entrevista coletiva diária sobre a COVID-19.

O governador disse que os testes estão disponíveis em empresas do setor privado. "Mas não acredito que sozinhas possam alcançar a escala de produção necessária para que toda a população do estado, 19 milhões de pessoas, seja testada mais de uma vez", calculou.

"A intervenção do governo federal é necessária para que isso aconteça", disse ele, e ofereceu ao governo Donald Trump a colaboração do estado de Nova York para expandir maciçamente a escala de produção, se necessário, forçando as empresas a produzi-los por lei.

"Precisamos de uma mobilização sem precedentes, na qual o governo possa produzir esses testes aos milhões", insistiu.

Ele observou que o Estado de Nova York, com quase 160.000 casos de coronavírus e 7.844 mortes (5.150 na cidade de Nova York), está fazendo cerca de 2.000 exames por dia, mas que isso é apenas "uma gota no oceano".

O governador registrou 777 mortes nas últimas 24 horas - menos do que o recorde de 799 mortes anunciadas no dia anterior - e disse que o número de hospitalizações e internações intensivas continua em queda. "Estamos descendo a curva", graças a medidas estritas de confinamento, disse ele.

Mas o ideal seria que toda a população se submetesse ao teste para ver se eles têm coronavírus, disse ele.

"Eu adoraria ver as pessoas voltando a visitar as casas de idosos. Mas antes de visitar alguém, o novo normal seria que você fizesse um teste rápido na porta, e que fornecessem os resultados em 20 minutos. É preciso testar todos os profissionais de saúde, mas isso significa milhões de testes ", disse Cuomo.

Ele também pediu a aceleração do desenvolvimento de um exame capaz de detectar anticorpos virais em pessoas que foram infectadas e não sabem. Isso permitiria que muitos deles, já com imunidade, voltassem ao trabalho e começassem a reativar a economia.

Os Estados Unidos registram mais de 473.000 casos de COVID-19 - mais do que Itália e Espanha juntos - e mais de 17.800 mortes, de acordo com a contagem mais recente da Universidade Johns Hopkins.

