Este conteúdo foi publicado em 13 de Agosto de 2018 9:54 13. Agosto 2018 - 09:54

Pacientes no lado de fora do hospital de Nova Taipé que foi cenário de um incêndio

Nove pessoas morreram e 15 ficaram feridas em um incêndio nesta segunda-feira em uma unidade de um hospital de Taiwan que reunia pacientes em fase terminal.

As 36 pessoas - incluindo funcionários do centro médico - que estavam na unidade situada no sétimo andar do hospital de Nova Taipé foram retiradas do local. Dezesseis sofreram parada cardíaca e sete foram reanimadas pelos médicos.

O comandante do corpo de bombeiros de Nova Taipé, Huang Te-ching, afirmou que uma investigação foi aberta para determinar a origem das chamas, ao mesmo tempo que desmentiu a informação de que o sistema automático de combate aos incêndios não teria funcionado de forma correta.

"O sistema funcionava, mas fica longe do local onde começou o fogo, o que não permitiu que as chamas fossem apagadas de imediato", afirmou.

Imagens das câmeras de segurança divulgadas pelos canais locais mostram funcionários correndo e retirando os pacientes nos braços ou em cadeiras de rodas.

Onze feridos estão em condição grave.

A imprensa afirmou que os pacientes suspeitam de uma explosão de um cilindro de oxigênio.

"Vamos determinar a causa do incidente para impedir que volte a acontecer uma situação similar", declarou o primeiro-ministro William Lai.

