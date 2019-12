O sol nasce no hotel Grove em Watford, nordeste de Londres

Novembro de 2019 é um dos três meses de novembro mais quentes já registrados, com 2015 e 2016, anunciou nesta quarta-feira o serviço europeu Copernicus sobre mudanças climáticas.

As temperaturas globais foram 0,64°C acima da média para um mês de novembro do período de referência 1981-2010, de acordo com um comunicado.

A maioria das zonas do mundo experimentou temperaturas acima da média, com exceção de partes do leste dos Estados Unidos, Canadá e uma região que vai da Sibéria à costa iraniana, precisou Copernicus.

O ano de 2019 será um dos três mais quentes desde 1850 e marca a conclusão de uma década de "calor excepcional", anunciou na terça-feira a Organização Meteorológica Mundial (OMM) por ocasião da COP25 em Madri.

