(Abril) O protagonista Daniel Craig posa com colegas de elenco na apresentação do filme em Montego Bay, Jamaica

Trechos do novo "James Bond", intitulado "No Time To Die", foram revelados nesta quarta-feira, e não faltam cenas de perseguição, tiroteios e romance como elementos recorrentes na receita para o sucesso do famoso agente secreto.

No trailer de 2 minutos e 35 segundos publicado no Twitter, 007 consegue escapar de seus inimigos, pula de terno e gravata de um viaduto e usa seu Aston Martin como metralhadora.

Daniel Craig novamente estrela como o agente secreto britânico, que desta vez se apaixona loucamente pela psicóloga Madeleine Swann, interpretada pela francesa Léa Seydoux, que já atuou em "Spectre", o segmento anterior da série lançada em 2015.

Swann é filha de White, que já apareceu em "Cassino Royale" e "Quantum of Solace".

O filme encenará a rivalidade entre James Bond e outro espião, interpretado pelo britânico Lashana Lynch.

Phoebe Waller Bridge, roteirista e atriz britânica multipremiada no Emmy Awards, participou do roteiro deste novo trabalho que, segundo ela, "retrata as mulheres corretamente".

O "vilão" da história é interpretado pelo americano Rami Malek, de 38 anos, que ganhou o Oscar de melhor ator este ano por interpretar Freddie Mercury.

Neste novo trabalho, "Bond deixa suas atividades no serviço secreto e finalmente desfruta de uma vida tranquila na Jamaica", mas "sua tranquilidade termina quando seu antigo amigo da CIA, Felix Leiter, vem pedir ajuda", segundo um release da Universal Pictures.

O agente retorna ao seu posto para resgatar um cientista sequestrado, uma missão que "o levará à trilha de um misterioso vilão, armado com uma perigosa nova tecnologia".

A estreia está prevista para abril de 2020 nos Estados Unidos.

Esta é a quinta e a priori última vez que Daniel Craig, 51 anos, interpreta 007.

