Dois foguetes Katiusha foram lançados na noite de quarta-feira contra uma base militar com soldados americanos em Bagdá, no décimo ataque desse tipo no último um mês e meio, anunciou o exército iraquiano.

Não houve vítimas no ataque, segundo as mesmas fontes.

Desde 28 de outubro, as bases americanas e as representações diplomáticas de Washington no Iraque foram alvo de uma dezena de ataques desse tipo.

Na segunda-feira, a mesma base foi objeto de um ataque similar que deixou seis feridos iraquianos, dois deles graves. As vítimas trabalhavam em serviços de luta contra o terrorismo iraquiano, que são treinadas e armadas pelos Estados Unidos.

Em setembro de 2018, os Estados Unidos fecharam seu consulado em Basra, no sul, argumentando que estavam sendo ameaçados pelo Irã, depois de terem sido alvo de disparos de foguetes.

Embora os ataques recentes não tenham deixado vítimas, eles preocupam os Estados Unidos, que deseja mobilizar entre 5.000 e 7.000 soldados suplementares no Oriente Médio.

Nenhum ataque foi reivindicado, mas Washington afirma que grupos armados iraquianos são apoiados pelo Irã, cuja influência no país é crescente.

