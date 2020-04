O diretor-geral assistente da Organização Mundial da Saúde (OMS) Ibrahima-Soce Fall participa de uma conferência de imprensa sobre as operações do ebola da OMS na República Democrática do Congo

Um novo caso de ebola foi registrado nesta sexta-feira (10) em Beni, no leste da República Democrática do Congo, segundo autoridades locais e a Organização Mundial da Saúde (OMS), três dias antes da proclamação oficial do fim da epidemia.

"Depois de 52 dias sem nenhum caso, as equipes de vigilância e de resposta confirmaram um novo caso", disse o diretor da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em sua conta no Twitter.

"Infelizmente, isso significa que o governo da RDC não poderá declarar o fim do surto de febre hemorrágica na segunda-feira, como planejado", acrescentou.

"Informações preliminares indicam que se trata de um homem de 26 anos de idade no território de Beni", disse o comitê multissetorial de resposta à epidemia em comunicado.

"Nossas equipes, em colaboração com a OMS, já estão no terreno para aprofundar a investigação e implementar ações de saúde pública", acrescentou o comitê.

O paciente teria morrido na quinta-feira em um hospital, tendo apresentado sintomas alguns dias antes, segundo uma fonte da saúde.

O território de Beni, na província de Kivu do Norte, foi um dos epicentros da epidemia de ebola, que matou 2.273 pessoas desde sua declaração oficial em 1 de agosto de 2018.

Além disso, as autoridades relataram em 3 de abril pelo menos um caso do novo coronavírus no território de Beni.

A República Democrática do Congo e a OMS iniciaram a contagem regressiva para o final da atual epidemia de ebola assim que o último paciente recebeu alta de um hospital no início de março.

