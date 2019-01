Novo chefe do Pentágono situa a China entre suas prioridades

O novo secretário americano da Defesa, Patrick Shanahan, situou nesta quarta-feira (2) a China como uma de suas prioridades, em seu primeiro dia completo à frente do Pentágono.

Shanahan exortou o pessoal do Departamento que chefia a se concentrar na Estratégia de Defesa Nacional, que se adapta a uma nova era de "grande luta de poder" com Rússia e China.

"Enquanto nos concentramos nas operações em curso, o secretário Shanahan pediu à equipe que recordasse da China, China, China", disse um funcionário do Departamento da Defesa.

Washington acusa Pequim de realizar práticas de espionagem militar e econômica e qualificou de coerção econômica a iniciativa chinesa da Nova Rota da Seda, uma ambiciosa rede de infraestrutura e comércio no exterior.

"Em 2019, a Estratégia de Defesa Nacional continua sendo nosso guia. A fortaleza militar americana continua sendo nosso objetivo", declarou Shanahan em sua mensagem de Ano Novo no Twitter.

O novo chefe do Pentágono assistirá nesta quarta-feira a uma reunião do gabinete americano, a primeira do presidente Donald Trump em 2019, segundo o funcionário do Departamento de Defesa.

Ele assumiu o cargo em 1º de janeiro, depois que o general Jim Mattis se demitiu por desavenças com o presidente, Donald Trump.

Shanahan, pouco conhecido para pessoas alheias ao mundo dos negócios e dos círculos de Washington, chega à frente da pasta da Defesa em um período de mudanças provocadas pela imprevisível política externa de Trump.

Aos 56 anos, nunca serviu o Exército e passou a maior parte da carreira no setor privado, na fabricante de aviões americana Boeing.

Ele deverá dirigir a retirada dos 2.000 soldados americanos da Síria, uma saída parcial de tropas do Afeganistão e gerir o impacto destas decisões nos dois países, tanto para as populações locais quanto para os aliados dos Estados Unidos.

