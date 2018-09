O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 8 de Setembro de 2018 0:56 08. Setembro 2018 - 00:56

O cineasta Michael Moore chama os americanos a recuperarem a democracia em seu novo documentário, "Fahrenheit 11/9", que explora a ascensão de Donald Trump ao cargo mais poderoso do mundo.

O cineasta Michael Moore chama os americanos a recuperarem a democracia em seu novo documentário, "Fahrenheit 11/9", que explora a ascensão de Donald Trump ao cargo mais poderoso do mundo.

O título faz referência a 9 de novembro de 2016, a data em que foi anunciada a vitória de Trump nas eleições presidenciais, que significaram uma mudança sísmica na política dos Estados Unidos.

Também é uma sequência não oficial de seu "Fahrenheit 9/11" que apontou então para outro presidente republicano, George W. Bush, e foi o documentário de maior bilheteria de todos os tempos.

No tapete vermelho na quinta-feira à noite, quando o filme estreou no Festival Internacional de Cinema de Toronto, Moore disse: "A esperança, neste momento, é a nossa morte, a esperança é passiva, a esperança é ilusória".

"Não precisamos de desejos neste momento, precisamos de ação. Estamos em uma guerra para recuperar nosso país", acrescentou.

O cineasta, de 64 anos, instou seus compatriotas a passarem todos os finais de semana até as legislativas de meio de mandato, em 6 de novembro, participando de campanhas estatais, em uma tentativa de derrotar as maiorias republicanas na Câmara de Representantes e no Senado.

"Se conseguirmos fazer isso, será um grande golpe para Trump e nos dará um pouco de tempo", disse.

Na exibição do filme, disse à audiência: "Temos que agir como se estivéssemos na Resistência francesa. O senso de urgência, o que queremos fazer com este filme é profundo".

O documentário começa com as altas expectativas impulsadas por empresas de pesquisas e especialistas de que a democrata Hillary Clinton se tornaria a primeira mulher presidente dos Estados Unidos. Mas logo as esperanças se desvanecem.

O filme, disse Moore, "explora a questão de como diabos nos metemos neste rolo e como saímos dele".

O documentário mistura humor e tristeza, ligando imagens das últimas notícias da televisão com entrevistas que incluem, entre outros, adolescentes sobreviventes do massacre da escola em Parkland.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português