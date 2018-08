O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 9 de Agosto de 2018 11:47 09. Agosto 2018 - 11:47

Um novo sismo, de magnitude 5,9, foi registrado nesta quinta-feira (9) na ilha indonésia de Lombok, anunciou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), quatro dias depois de um primeiro terremoto, de magnitude 6,9, que deixou pelo menos 319 mortos.

O sismo desta quinta aconteceu no norte da ilha, na mesma zona do terremoto de domingo passado. A agência indonésia de sismologia indicou, por sua vez, um fenômeno de magnitude 6,2.

Desde o sismo de domingo, "houve 355 réplicas" de diferentes magnitudes, informou a Sutopo, acrescentando que a de hoje foi a mais potente.

O sismo provocou pânico entre os habitantes evacuados depois do terremoto de domingo, os quais se encontram precariamente alojados nas ruas, constatou um repórter da AFP.

"Estávamos presos no trânsito, quando de cara sentimos o sismo. Foi como se nosso veículo tivesse sido batido por trás", disse Sri Laksmi à AFP.

"As pessoas nas ruas entraram em pânico e saíram dos carros, correndo para todo o lado no meio do tráfego", acrescentou.

