O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 22 de Outubro de 2018 18:11 22. Outubro 2018 - 18:11

Um novo tratamento para a tuberculose resistente a antibióticos alcançou uma taxa de sucesso de 90%, de acordo com os resultados de testes clínicos, que podem ser cruciais na luta contra essa doença mortal.

Uma equipe de médicos da Belarus (um dos países com a maior taxa dessa doença) vem tratando pacientes há vários meses com este novo tratamento, a bedaquilina, combinada com outros antibióticos, e foi capaz de curar 168 em 181 pessoas.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português