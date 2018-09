O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 12 de Setembro de 2018 16:08 12. Setembro 2018 - 16:08

Fachada da sede central do The New York Times

"Fique longe da Venezuela, senhor Trump": foi assim que o New York Times intitulou nesta quarta-feira um editorial aconselhando o presidente americano a não encorajar um golpe contra o presidente Nicolás Maduro.

"Os Estados Unidos não deveriam estar no negócio de golpes. Ponto final", afirmou o lendário jornal.

O NYT informou na semana passada que diplomatas americanos se encontraram secretamente três vezes com militares venezuelanos planejando um golpe contra Maduro.

As reuniões incluíram um ex-comandante militar venezuelano na lista dos sancionados pelo governo americano, segundo o jornal.

Mas Washington não concedeu nenhum apoio material aos dissidentes, e os planos para um golpe desmoronaram após a recente prisão de dezenas de militares rebeldes, assegurou o NYT.

O jornal opinou nesta quarta-feira que "não é razoável" que diplomatas americanos se reúnam com facções, inclusive com soldados amotinados, "mas manter várias reuniões com os planejadores (de um golpe) começa a parecer uma colaboração" e pode incentivá-los a pensar quem têm o apoio de Washington.

Um ano atrás, Trump disse que os Estados Unidos tinham "uma opção militar" na Venezuela, uma declaração que foi condenada pelos aliados americanos na América Latina.

Mais recentemente, o senador republicano da Flórida Marco Rubio encorajou os militares venezuelanos a derrubar Maduro em uma série de tuites.

"Não há dúvida de que Maduro e sua visão socialista foram um desastre para a Venezuela e a região. Maduro precisa renunciar", apontou o jornal.

Após duas décadas de governos chavistas a economia venezuelana está à beira do colapso: o país com as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo enfrenta uma grave escassez de alimentos e medicamentos que forçou ao exílio cerca de 2,3 milhões de venezuelanos desde 2014, e a inflação poderia se aproximar de 1.000.000% este ano, de acordo com o FMI.

Mas o NYT garante que qualquer envolvimento dos Estados Unidos em um eventual golpe para derrubar Maduro poderia ser contraproducente, pois daria munição aos chavistas, que responsabilizariam os americanos pelos males do país.

O jornal também estimou que isso afetaria a autoridade moral de Washington em defender a democracia em outros países do mundo, "já comprometida pelo atropelo de Trump das normas democráticas em casa e seu entusiasmo por tiranos estrangeiros".

O NYT recordou ainda a "história sórdida" das invasões americanas e apoio a golpistas no século passado na América Latina, e disse que "Trump e outros líderes devem continuar a tentar encorajar uma transição através do ajuste de sanções específicas contra Maduro e seus cúmplices".

lbc/cd/mr

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português