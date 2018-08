O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 30 de Agosto de 2018 15:24 30. Agosto 2018 - 15:24

Milhares de fãs de Aretha Franklin foram ao concerto em Detroit em tributo à cantora, onde recordaram as emblemáticas canções da "Rainha do Soul", na véspera do seu funeral. Ao menos 40 artistas subiram no palco durante

Milhares de fãs de Aretha Franklin foram na noite desta quinta-feira ao concerto em Detroit em tributo à cantora, onde recordaram as emblemáticas canções da "Rainha do Soul", na véspera do seu funeral.

Ao menos 40 artistas subiram no palco durante o "Tributo à Rainha do povo" realizado no Chene Park Amphitheatre, um estádio ao ar livre no centro de Detroit, duas semanas após a morte de Aretha Franklin em sua casa em Michigan.

A cantora de 76 anos, amada por milhares de pessoas ao redor do mundo, morreu de câncer em 16 de agosto, encerrando uma carreira extraordinária de seis décadas que a converteu em uma das artistas mais famosas dos Estados Unidos.

Franklin, elevada à realeza em sua cidade natal, foi homenageada com música de R&B, Gospel, Jazz e Blues, e suas netas também subiram brevemente no palco para agradecer ao público em nome da família.

"É um concerto maravilhoso. As pessoas que não puderam vir, simplesmente não sabem o que perderam", disse Tembley Reynolds, um trabalhador de 60 anos que veio de Saginaw, Michigan.

Os 5 mil ingressos gratuitos se esgotaram em minutos na Internet.

Os milhares de fãs puderam ouvir sucessos de Franklin, incluindo "Freeway of Love", um hino à sua cidade natal, "Say A Little Prayer", "Natural Woman" e a inesquecível "Respect", interpretada no final por todo o elenco.

Participaram do tributo The Four Tops, Dee Dee Bridgewater e Angie Stone, entre outros ícones da música americana, e um coro gospel fez reviver o ambiente de igreja, levantando o público com uma interpretação enérgica de clássicos como "Amazing Grace", por Tasha Page-Lockhart.

O tenor Rod Dixon cantou "Nessun Dorma" para recordar a interpretação de Franklin da aria de Puccini em substituição a Luciano Pavarotti, que ficou doente e não pode ir à entrega dos prêmios Grammy em 1998.

Mais cedo nesta quinta-feira, Aretha Franklin voltou à igreja de seu pai pela última vez, deitada resplandecente em um caixão aberto, com um vestido rosa e sapato de salto com lantejoulas.

Milhares de fãs se aproximaram da Igreja Batista New Bethel, em Detroit, para se despedir da "Rainha do soul".

Debra Demmings, de 63 anos, dirigiu a noite inteira de Minnesota para chegar à fila que se estendia fora da igreja já às 07h30 locais (08h30 de Brasília), quatro horas antes do início da última oportunidade para o público dar o último adeus a Franklin.

A fila se estendeu por mais de um quilômetro, em um ambiente festivo onde os fãs cantavam e trocavam histórias.

O ex-presidente Bill Clinton e Smokey Robinson também estão entre os que irão ao funeral que durará seis horas na sexta-feira, onde só se poderá entrar com convite, e haverá tributos musicais de Stevie Wonder e Ariana Grande.

Franklin cantou no funeral de Martin Luther King Jr. e nas cerimônias de posse dos presidentes Clinton e Obama.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português