Este conteúdo foi publicado em 7 de Setembro de 2018 16:35 07. Setembro 2018 - 16:35

O famoso arquiteto italiano Renzo Piano apresentou nesta sexta-feira o projeto para a construção de uma nova ponte para Gênova, sua cidade natal, após o colapso de uma antiga em uma estrada que deixou 43 mortos em agosto.

"Esta ponte deve durar 1000 anos" e deve ser "feita de aço", declarou Piano durante uma coletiva de imprensa nesta cidade portuária do noroeste da península.

Será "como um barco", disse ele, descrevendo o projeto do que "será uma ponte mais fina, que terá sua própria luminosidade" e deverá ser branca, acrescentou o arquiteto de 80 anos.

Se Piano insistiu no fato de que não havia necessidade para "precipitação", o presidente da região da Ligúria, Giovanni Toti, assegurou que a nova ponte estaria pronta "o mais tardar em novembro de 2019".

O prefeito da cidade, Marco Bucci, anunciou por sua vez o lançamento nos próximos meses de um concurso internacional para construir um "bairro bonito" debaixo da ponte.

Para a demolição do que resta da ponte, que deve começar antes do final do mês, será necessário destruir parte das casas localizadas abaixo.

