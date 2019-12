A chanceler alemã Angela Merkel coloca uma coroa de flores no Muro da Morte do campo de concentração nazista em Auschwitz-Birkenau em Oswiecim, Polônia

O campo de extermínio de Auschwitz-Birkenau, visitado nesta sexta-feira pela primeira vez pela chanceler alemã Angela Merkel, é o símbolo do Holocausto dos judeus, porque foi o maior centro de assassinatos criado pelos nazistas alemães durante a Segunda Guerra Mundial.

O número exato de vítimas não é conhecido com certeza, embora os historiadores calculem que 1.100.000 homens, mulheres e crianças morreram no campo entre 1940 e 1945, um milhão dos quais eram judeus.

As outras vítimas eram na maioria poloneses, ciganos e prisioneiros soviéticos.

O campo de Auschwitz, na cidade polonesa de Oswiecim, 50 km a oeste de Cracóvia (sul), está localizado a três quilômetros de Birkenau, construído após 1941 e que se tornou o principal local, em 1942, de extermínio de judeus dentro da estrutura da "solução final" nazista. Abrigava quatro câmaras de gás e quatro fornos crematórios.

Os judeus, que chegaram a Birkenau em trens de carga de animais, eram direcionados principalmente para as câmaras de gás depois de uma "seleção" que ocorria na rampa de entrada, onde se reservavam o direito de permanecer vivo provisoriamente para aqueles que tinham condições físicas para trabalhar como escravos.

Em 27 de janeiro de 1945, 7.500 prisioneiros ainda no campo foram libertados pelo Exército Vermelho.

Antes de fugir, os nazistas estavam encarregados de destruir sua fábrica sinistra e vários prédios daquele complexo de 42 quilômetros quadrados que incluía três campos e que foram, em parte, construídos pelos próprios prisioneiros

Desde 1947, este local, símbolo da barbárie humana máxima, é classificado como monumento nacional polonês, abriga um museu - Auschwitz-Birkenau -, administrado por um comitê internacional e, em 1979, foi inscrito na Lista do Patrimônio Mundial da UNESCO.

A pedido do governo polonês, o Comitê do Patrimônio Mundial da Unesco aprovou em 2007 uma modificação do nome oficial de Auschwitz, que foi renomeado como "Auschwitz-Birkenau, campo de concentração e extermínio nazista alemão (1940-1945)".

Varsóvia solicitou a mudança de nome para combater o surgimento na mídia estrangeira de expressões como "campos de concentração poloneses" ao se referir aos campos construídos pelos alemães no território da Polônia ocupada.

No entanto, esses erros ainda continuam a ocorrer algumas vezes, o que provoca fortes protestos da diplomacia e das autoridades polonesas.

