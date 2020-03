Com uma quantidade notável de doentes e uma taxa de mortalidade extremamente baixa, a Alemanha representa uma exceção diante da epidemia do novo coronavírus.

O país registrou oficialmente 10.999 casos nesta quinta-feira (19) e 20 mortos, o que fez a taxa de letalidade no país ficar em 0,18%, um número muito baixo em comparação com cerca de 4% da China ou Espanha, 2,9% na França ou 8,3% na Itália.

"É algo difícil de desvendar […] Não temos resposta e é provavelmente uma combinação de vários fatores", admitiu esta semana Richard Pebody, responsável da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Essas são algumas das hipóteses dos especialistas:

- Melhor equipamento médico -

Com 25.000 leitos de cuidados intensivos com assistência respiratória, a Alemanha está particularmente bem equipada, em comparação com seus vizinhos europeus. A França possui cerca de 7.000 e a Itália em torno de 5.000.

Além disso, Berlim anunciou na quarta-feira que deseja duplicar esse número nos hospitais nas próximas semanas.

No momento, os pacientes doentes têm recebido uma atenção médica adequada e o país não teme que seus hospitais fiquem saturados a curto prazo, como aconteceu na Itália ou no leste da França.

No entanto, isso não parece explicar a diferença no número de mortos nas primeiras semanas, pois os outros países europeus também mobilizaram seus hospitais.

- Testes precoces -

"Reconhecemos rápido a doença no país, estamos adiantados em questão de diagnóstico, de detecção", afirma Christian Drosten, diretor do Instituto de virologia do hospital da Caridade, em Berlim.

Esse critério, junto com a importante rede de laboratórios independentes que existe no país, que desde janeiro começou a examinar as pessoas, permitiu diagnosticar melhor a doença e colocar em quarentena os casos que apresentavam maior risco.

Para submeter-se ao teste na Alemanha, basta apresentar os sintomas e ter estado em contato com algum caso confirmado ou ter voltado de uma área de risco.

- População jovem afetada -

"Na Alemanha, mais de 70% das pessoas identificadas como infectadas até o momento possuem entre 20 e 50 anos”, explicou o presidente do Instituto Robert Koch (IRK), que dirige a luta contra a epidemia.

Em um primeiro momento, a doença se propagou entre uma população relativamente jovem e em boa saúde. Os primeiros infectados eram pessoas que haviam ido esquiar na Itália ou Áustria.

Ainda assim, resta saber se a epidemia não está apenas começando na Alemanha. O país teme que o número de casos dispare, já que 25% de sua população tem mais de 60 anos, segundo o instituto Statistica.

- Ausência de testes pós-morte -

Outra hipótese para explicar a baixa taxa de mortalidade é que na Alemanha não são realizados testes de coronavírus pós-morte em pessoa falecidas.

Isso significa que quando uma pessoa morre em quarentena em casa e não no hospital, há muitas chances de que seu caso não entre nas estatísticas.

Contudo, o IRK minimizou este fator: "Partimos do pressuposto de que os pacientes são diagnosticados antes de morrer", se defendeu o instituto para a AFP.

