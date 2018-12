O mundo se despediu de grandes personalidades em 2018

A cantora Aretha Franklin, o astrofísico Stephen Hawking, o ex-secretário-geral da ONU Kofi Annan e o chef Joël Robuchon são algumas das grandes personalidades que faleceram em 2018.

- Janeiro -

- 15: DOLORES O'RIORDAN, 46 anos, cantora do grupo irlandês The Cranberries.

- 20: PAUL BOCUSE, 91 anos, considerado o "papa da gastronomia francesa".

- 23: NICANOR PARRA, 103 anos, poeta chileno, um dos grandes renovadores da literatura latino-americana.

- 26: ELIZABETH HAWLEY, 94 anos, jornalista americana e respeitada cronista de alpinismo nos picos himalaias do Nepal.

- 27: INGVAR KAMPRAD, 91 anos, sueco fundador da rede de lojas de móveis Ikea.

- Fevereiro -

- 13: HENRIQUE DA DINAMARCA, 83 anos, marido da rainha Margarida.

- 21: BILLY GRAHAM, 99 anos, pregador evangélico americano e interlocutor-chave dos presidentes dos Estados Unidos durante décadas.

- 22: ANTONIO FRAGUA, mais conhecido como "FORGES", 76 anos, humorista gráfico espanhol que publicou durante mais de 20 anos no jornal El País.

- 24: SRIDEVI, 54 anos, considerada uma das melhores atrizes de Bollywood.

- Março -

- 7: REYNALDO BIGNONE, 90 anos, ex-chefe militar e último presidente da ditadura argentina.

- 10: HUBERT DE GIVENCHY, 91 anos, lenda da alta costura francesa, conhecido por sua colaboração com a atriz Audrey Hepburn.

- 14: STEPHEN HAWKING, 76 anos, astrofísico britânico preso a uma cadeira de rodas que se tornou o cientista mais popular do mundo após a publicação de seu livro "Uma Breve História do Tempo".

- Abril -

- 2: WINNIE MANDELA, 81 anos, musa da luta antiapartheid durante os 28 anos em que seu marido, Nelson Mandela, ficou preso.

- 14: MILOS FORMAN, 86 anos, cineasta tcheco-americano, duas vezes ganhador do Oscar de melhor diretor.

- 17: BARBARA BUSH, 92 anos, ex-primeira-dama dos Estados Unidos e uma das duas únicas mulheres que foram casadas com um presidente e mãe de outro.

- 20: AVICII, 28 anos, estrela sueca da cena eletrônica cujo nome verdadeiro era Tim Bergling.

- 29: LUIS GARCÍA MEZA, 88 anos, ex-ditador boliviano condenado a 30 anos de prisão por crimes cometidos após o golpe que o levou ao poder em 1980.

- Maio -

- 14: TOM WOLFE, 88 anos, escritor americano, inventor do novo jornalismo e autor do best-seller "A Fogueira das Vaidades".

- 14: WILLIAM VANCE, 82 anos, desenhista de quadrinhos belga e autor da série de livros "XIII".

- 22: PHILIP ROTH, 85 anos, escritor americano de obras como "O Complexo de Portnoy" e "Pastoral americana", cujo nome foi cotado muitas vezes para o Prêmio Nobel.

- 28: MARÍA DOLORES PRADERA, 93 anos, cantora espanhola que se consagrou no cancioneiro popular latino-americano.

- Junho -

- 6: KATE SPADE, 55 anos, estilista americana conhecida sobretudo por suas bolsas icônicas.

- 8: ANTHONY BOURDAIN, 61 anos, chef nova-iorquino famoso por seu programa de televisão "Parts Unknown", no qual explorava as culinárias do mundo.

- 18: XXXTENTACION, 20 anos, rapper americano, assassinado a tiros na Flórida.

- Julho -

- 5: CLAUDE LANZMANN, 92 anos, cineasta, filósofo e jornalista francês, autor do filme "Shoah", de 1985.

- 25: SERGIO MARCHIONNE, 66 anos, empresário italiano que salvou da falência a Fiat, que dirigiu por 14 anos.

- Agosto -

- 6: JOËL ROBUCHON, 73 anos, um dos chefs mais conhecidos do mundo, com um recorde de 32 estrelas Michelin.

- 11: V.S. NAIPAUL (Vidiadhar Surajprasad Naipaul), 85 anos, escritor britânico e prêmio Nobel de Literatura em 2001.

- 16: ARETHA FRANKLIN, 76 anos, lendária cantora americana, intérprete de um grande número de sucessos e apelidada "Rainha do Soul".

- 18: KOFI ANNAN, 80 anos, ex-secretário-geral da ONU nascido em Gana e prêmio Nobel da Paz em 2001.

- 25: JOHN MCCAIN, 81 anos, senador republicano, ex-piloto que foi torturado durante a guerra do Vietnã e candidato à Casa Branca em 2008.

- Setembro -

- 06: BURT REYNOLDS, 82 anos, estrela de Hollywood dos anos 1970 e 1980.

- 21: TRAN DAI QUANG, 61 anos, presidente do Vietnã, figura destacada dos conservadores do país dentro do regime comunista e da repressão contra os dissidentes.

- 27: TARA FARES, 22 anos, modelo e "influencer" iraquiana assassinada em Bagdá.

- Outubro -

- 1: CHARLES AZNAVOUR, 86 anos, estrela da música francesa e um dos representantes mais conhecidos da diáspora armênia.

- 06: MONTSERRAT CABALLÉ, 85 anos, soprano espanhola conhecida como "La superba" e considerada uma das maiores cantoras líricas de todos os tempos.

- 12: PIK BOTHA, 86 anos, chefe da diplomacia sul-africana durante o apartheid.

- 15: PAUL ALLEN, 65 anos, cofundador da Microsoft junto com Bill Gates em 1975 e visionário da informática.

- 15: ARTO PAASILINNA, 76 anos, escritor finlandês conhecido no mundo todo por seu livro "O Ano da Lebre".

- 22: GILBERTO BENETTON, 77 anos, um dos fundadores da marca de roupa italiana Benetton.

- Novembro -

- 12: STAN LEE, 95 anos, roteirista americano criador da editora Marvel, que lançou personagens como o Homem-Aranha, Hulk, Homem de Ferro, X-Men e Quarteto Fantástico.

- 13: LUCHO GATICA, 90 anos, cantor e ator chileno considerado o "rei do bolero".

- 26: BERNARDO BERTOLUCCI, 77 anos, gigante italiano do cinema, diretor de "Último Tango em Paris" e de "O Último Imperador".

- 26: STEPHEN HILLENBURG, 57 anos, desenhista americano criador do Bob Esponja.

- 30: GEORGE HERBERT WALKER BUSH, 94 anos, 41º presidente dos Estados Unidos (1989-1993) e patriarca de uma dinastia política.

- Dezembro -

- 7: BELISARIO BETANCUR, 95 anos, ex-presidente colombiano (1982-1986) que abriu o caminho para as negociações com as guerrilhas.

- 8: LIUDMILA ALEXÉYEVA, 91 anos, ex-dissidente soviética e incansável militante pelos direitos humanos na Rússia.

-28: AMOS OZ, 79 anos, escritor israelense e ardente defensor da paz árabe-israelense.

