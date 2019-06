Dos comunicados que ninguém lê às piadinhas politicamente incorretas de Donald Trump, a seguir algumas frases ouvidas na cúpula do G20 em Osaka.

- Homem especial -

"É um homem especial, está indo muito bem, é muito amado pelo povo brasileiro", afirmou Donald Trump a respeito de Jair Bolsonaro.

- Amizade -

"Foi um encontro amistoso, por que não seria", questionou o porta-voz da presidência brasileira, Otávio Rêgo Barros, referindo-se ao encontro informal entre o presidente Jair Bolsonaro e seu colega francês Emmanuel Macron, ao responder sobre uma suposta tensão entre os dois.

- Interferências -

"Não se intrometa nas eleições, presidente, não se intrometa", afirmou Donald Trump, mexendo com o presidente russo Vladimir Putin, em alusão à suposta ingerência russa nas eleições americanas.

- Aquecimento -

"A cúpula do G20 é realizada em um momento de alta tensão, alta tensão política. Temos o aquecimento global, mas também o aquecimento político global", observou o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres.

- Comunicados -

"Aproveitei o jetlag para ler um comunicado, o que normalmente não faço. Sou o único nesta sala que não lê os comunicados", afirmou Jean-Claude Juncker, presidente da Comissão Europeia, aos jornalistas.

- Fumaça -

"Não esperem por uma fumaça branca aqui, em Osaka. Fumar aqui é proibido em todas as partes. Não sei como você vai sobreviver, Jean-Claude!", afirmou o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, brincando com o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, em alusão à nomeação dos novos líderes europeus e à fumaça branca que assinala a nomeação de um novo papa.

- "Made in" no mundo -

"Os celulares são fabricados globalmente. São fruto do comércio mundial. Hoje as coisas não são nem 'made in China' nem 'made in USA', são 'made globally'", declarou o presidente francês Emmanuel Macron.

