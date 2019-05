O diretor Quentin Tarantino e sua esposa, a cantora Daniella Pick, antes da exibição do filme "The wild goose lake (Nan Fang Che Zhan De Ju Hui)" no Festival de Cannes, em 18 de maio de 2019

Um elenco de luxo, com Quentin Tarantino, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie, concentra todas as atenções nesta terça-feria no tapete vermelho do Festival de Cannes, antes da muito aguardada exibição de "Era Uma Vez em Hollywood", na disputa pela Palma de Ouro.

Depois de momentos impactantes protagonizados na semana passada por Pedro Almodóvar, Antonio Banderas e Penélope Cruz com "Dolor y gloria", e Elton John e Taron Egerton com "Rocketman" sobre o astro da música, chegou a vez da equipe de "Era Uma Vez em Hollywood" subir a famosa escadaria do Palácio dos Festivais.

A história de Tarantino em Cannes está repleta de cenas memoráveis, começando pela conquista da Palma de Ouro, entregue por Clint Eastwood há 25 anos, por "Pulp Fiction". Ao receber o prêmio, entre aplausos e vaias, o cineasta fez um gesto obsceno com o dedo médio para uma mulher que gritou "Que merda".

Dez anos mais tarde, Tarantino retornou a Croisette para apresentar "Kill Bill vol.2" fora de competição, assim como já havia feito com seu primeiro longa-metragem, "Cães de Aluguel", em 1992.

Com "Bastardos Inglórios", o diretor voltou a disputar a Palma de Ouro em 2009, mas o prêmio foi vencido pelo cineasta austríaco Michael Haneke com "A Fita Branca".

Mas "Bastardos Inglórios" não saiu de mãos vazias, já que Christoph Waltz foi escolhido o melhor ator da edição 2009 do festival.

Na ocasião, sua participação foi marcada pelos passos de dança com a atriz francesa Mélanie Laurent no tapete vermelho. Em 2014, repetiu a cena com Uma Thurman, na celebração dos 20 anos de "Pulp Fiction".

Muitos questionam se ele dançará desta vez com Margot Robbie, que interpreta Sharon Tate em "Era Uma Vez em Hollywood". De qualquer modo, o glamour está garantido com a dupla Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, que trabalham juntos pela primeira vez.

Na manhã desta terça-feira, os fãs já estavam posicionados diante do histórico Palácio dos Festivais em busca de um convite para a exibição.

- Apelo contra "spoilers" -

O filme de 2 horas e 45 minutos, filmado em 35mm, está ambientado em Los Angeles em 1969, "Era Uma Vez..." segue as aventuras de Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), astro de westerns da TV, de seu dublê nas cenas de ação Cliff Booth (Brad Pitt), assim como de sua vizinha, a atriz Sharon Tate. Outras figuras famosas, como Bruce Lee e Steve McQueen, aparecem na tela.

Poucas informações foram divulgadas sobre o nono filme do diretor. "É seu roteiro mais pessoal", declarou um dos produtores do longa-metragem, David Heyman, à revista Entertainment Weekly.

"No filme há suas recordações de criança que cresceu em Los Angeles e que sonhava com Hollywood. É realmente emocionante, porque há muito de sua história", completou.

Com tantas expectativas, Tarantino, 56 anos, pediu às pessoas que assistirão o filme em Cannes que não revelem detalhes do filme.

"Eu amo o cinema. Você ama o cinema. É a jornada de descobrir uma história pela primeira vez. O elenco e a equipe trabalharam duro para criar algo original e eu peço apenas que todos evitem revelar qualquer coisa que impediria futuros espectadores a viver a mesma experiência com o filme", escreveu Tarantino em uma carta publicada na segunda-feira.

O diretor pode passar a integrar no sábado o seleto grupo de cineastas com duas Palmas de Ouro, ao lado de Bille August, Francis Ford Coppola, Luc e Jean-Pierre Dardenne, Michael Haneke, Shohei Imamura, Emir Kusturica e Ken Loach.

