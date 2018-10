O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 6 de Outubro de 2018 13:13 06. Outubro 2018 - 13:13

Um quadro do misterioso artista britânico Banksy foi leiloado na sexta-feira à noite pela Sotheby's House em Londres por mais de um milhão de euros e logo depois se autodestruiu parcialmente.

O martelo acabara de ser batido para encerrar o leilão quando a obra, uma reprodução em tinta acrílica e spray de uma das imagens mais famosas de Banksy, "Girl with Baloon" - uma menina que deixa voar um balão vermelho - começou a deslizar por um triturador de papel escondido e foi parcialmente rasgada, de acordo com a casa de leilões.

"Pode-se dizer que acabam de nos 'banksear'", reagiu Alex Branczik, gerente da casa de leilões, em comunicado.

Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível ver a reação do público, entre a estupefação e o divertimento, imortalizando o momento com suas câmeras enquanto dois funcionários da casa de leilões se aproximavam para retirar o trabalho.

A peça havia sido comprada por 1.042 milhão de libras (1,2 milhão de euros, 1,4 milhão de dólares).

O próprio Banksy comentou sobre a peça no Instagram, onde postou uma foto do momento com a legenda "Se vai, se vai, se foi...".

"É certamente a primeira vez na história dos leilões em que uma obra de arte se autotritura automaticamente após o martelo", reagiu a casa de leilões.

Banksy, artista e grafiteiro de Bristol, no sudoeste da Inglaterra, é conhecido por sua arte urbana irônica e comprometida, embora sempre tenha mantido sua identidade sob estrito sigilo. Algumas de suas criações foram leiloadas por somas vertiginosas.

