Pelo menos oito civis, entre eles quatro crianças, morreram na Síria nesta quarta-feira devido a ataques com mísseis por parte do regime que atingiram uma escola em Idlib, província controlada pelos extremistas no noroeste do país, informou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

Apesar de uma trégua anunciada em agosto passado, a região de Idlib viveu uma escalada da violência há várias semanas, com bombardeios das forças de Bashar al-Assad e seu aliado russo, mas também combates entre forças governamentais com extremistas e rebeldes.

Os ataques com mísseis terra-terra do regime tiveram como alvo, nesta quarta-feira, a cidade de Sarmin, na província oriental de Idlib, alcançando uma escola e seus arredores, segundo a ONG.

Oito civis morreram, entre eles duas mulheres e quatro crianças, segundo um novo balanço enviado à AFP pelo diretor do OSDH, Rami Abdel Rahman. Segundo ele, parte da escola tinha sido adaptada para alojar familias deslocadas.

O bombardeio deixou ainda 16 feridos, alguns em estado crítico, segundo Abdel Rahman. Apenas em dezembro, 284 mil pessoas foram deslocadas por causa de bombardeios e combates, particularmente no sul da província de Idlib, segundo a ONU.

Diante deste fluxo, "prédios públicos como mesquitas, garagens, salões de festa e escolas são usados para alojar as famílias", disse recentemente o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA).

