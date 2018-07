O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 30 de Julho de 2018 22:41 30. Julho 2018 - 22:41

Soldados colombianos patrulham rua de El Tarra, departamento de Santander, no norte da Colômbia.

Ao menos oito pessoas morreram e duas ficaram feridas em um ataque armado no município colombiano de El Tarra, na fronteira com a Venezuela, informaram as autoridades nesta segunda-feira.

Segundo versões preliminares, um grupo de homens entrou atirando em um estabelecimento comercial do bairro Villa Esperanza, na zona urbana de El Tarra, no departamento de Norte de Santander.

"Informações preliminares indicam que há oito mortos e dois feridos", disse à AFP uma fonte do Exército que pediu para não ser identificada.

As autoridades não deram pistas sobre os autores ou motivos do massacre.

Os feridos foram levados para um hospital da região e não há informação sobre seu estado.

A região de El Tarra, na fronteira com os estados venezuelanos de Zulia e Táchira, concentra a segunda maior concentração de cultivos de folha de coca do mundo, superada apenas pela zona de Tumaco, na fronteira com o Equador.

