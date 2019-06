(Arquivo) O sultão de Omã anunciou nesta quarta-feira a intenção de abrir uma embaixada nos Territórios Palestinos, no momento em que acontece a conferência sobre o aspecto econômico de um plano de paz americano que deixa em dúvida a ideia de um futuro Estado palestino

O sultão de Omã anunciou nesta quarta-feira a intenção de abrir uma "embaixada" nos Territórios Palestinos, no momento em que acontece a conferência sobre o aspecto econômico de um plano de paz americano que deixa em dúvida a ideia de um futuro Estado palestino.

"Em apoio ao povo palestino, o sultanato de Omã decidiu abrir uma missão diplomática com nível de embaixada no Estado da Palestina", afirmou o ministério das Relações Exteriores no Twitter.

Deste modo, Omã será o primeiro país do Golfo a abrir uma embaixada em Ramallah.

Omã não participa na conferência organizada no Bahrein por Jared Kushner, conselheiro e genro do presidente americano Donald Trump.

