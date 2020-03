A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendou nesta terça-feira que pessoas com sintomas do novo coronavírus não usem ibuprofeno para aliviá-los.

Paralelamente, as autoridades francesas alertaram que os medicamentos anti-inflamatórios poderiam piorar os efeitos da covid-19.

As advertências do ministro da Saúde da França, Olivier Veran, no fim de semana, seguiram um estudo recente publicado pela The Lancet na quarta-feira, com a hipótese de que uma enzima estimulada pelo ibuprofeno e outras drogas semelhantes pode facilitar e piorar as infecções por vírus.

O porta-voz da OMS em Genebra, Christian Lindmeier, disse a repórteres que especialistas da ONU "estão analisando o assunto".

"Enquanto isso, recomendamos o uso de paracetamol e não usar ibuprofeno como automedicação. É importante", disse.

O ministro francês indicou em um tuíte que o ibuprofeno e outras drogas similares podem ser "um fator agravante" nas infecções por coronavírus.

