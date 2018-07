O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 24 de Julho de 2018 11:16 24. Julho 2018 - 11:16

População se protege do sol em Tóquio

A sufocante onda de calor úmido que atinge o Japão deixou 80 mortos e já levou cerca de 35.000 pessoas para os hospitais nas últimas três semanas - de acordo com números oficiais divulgados nesta terça-feira (24).

A semana passada, quando as temperaturas passaram dos 35ºC à sombra em muitos lugares, foi a mais letal, com 65 mortos, segundo a Agência de Gestão de Incêndios e Desastres. Duas semanas antes, 15 pessoas já haviam morrido também em decorrência do calor.

Com temperaturas de entre 35ºC e 40°C à sombra e uma umidade de mais de 80%, várias cidades japonesas mostram uma combinação letal.

"Estamos registrando calores sem precedentes em várias regiões", disse, em entrevista coletiva na segunda à noite, Motoaki Takekawa, da Agência Meteorológica.

Esta onda de calor "é fatal, e nós a consideramos um desastre natural", acrescentou.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português