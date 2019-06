A Europa sofre neste sábado com as temperaturas elevadas, no sexto dia de uma onda de calor que já provocou temperaturas recorde no continente, mortes em três países, grandes incêndios e picos de poluição.

O fenômeno, inédito para um mês de junho por sua amplitude e precocidade - os meses mais quentes no hemisfério norte são historicamente julho e agosto -, matou cinco pessoas (duas na Espanha, duas na Itália e uma na França).

O intenso calor, procedente do Saara, seguia em direção à região norte da França. Paris se preparava para o dia mais quente da semana, com máxima prevista entre 36 e 38 graus, de acordo com o Météo-France.

Recorde absoluto desde o início do registro de dados meteorológicos no século XIX, o termômetro atingiu na sexta-feira 45,9 graus no departamento de Gard, sul do país.

A temperatura chegou 44,1 graus em agosto de 2003 no mesmo departamento, ano em que a onda de calor matou 15.000 pessoas.

Neste sábado, o governo reduziu o nível de alerta de "vermelho", ativado nos quatro departamentos do sul da França, para "laranja", que afeta 80 departamentos, contra os 75 da véspera.

Quase 60 incêndios foram declarados no país, que arrasaram mais de 600 hectares e dezenas de casas.

Na Espanha, a temperatura poderia alcançar 40 graus neste sábado em Madri e no sul do país, cenário de vários incêndios.

As chamas atingiram na sexta-feira à noite a área de Almorox (centro) e devastaram 1.600 hectares, de acordo com os bombeiros. O fogo também afetou Madri e Toledo, a 60 km de distância.

Na Catalunha (nordeste), um grande incêndio foi controlado neste sábado, de acordo com o governo regional, que ainda monitora alguns focos.

"As condições continuam sendo extremas hoje e as próximas horas serão decisivas", afirma um comunicado.

Na Alemanha, Berlim registrava 29 graus no início da tarde. Em algumas regiões do país, a temperatura deve alcançar 36 graus no decorrer do dia.

De acordo com os serviços especializados, a média de temperatura de junho superou na sexta-feira em 4ºC a do período internacional de referência 1981-2010.

A Itália também vivia a onda de calor, mas com temperatura menos sufocantes: 35 C na Toscana e no Lacio (oeste) e 34 graus em Piamonte e na Lombardía (norte).

Na sexta-feira a temperatura chegou a 40ºC no Piamonte italiano. Na quinta-feira, os termômetros atingiram 38,9ºC na República Tcheca e 38ºC na Alemanha.

burx-ach/plh/hh/cac/bc/mar/fp

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram