A ONG Survival International condenou nesta quarta-feira o projeto de uma organização americana de missionários que pretende usar um helicóptero para evangelizar tribos isoladas na Amazônia brasileira.

Segundo a Survival International, o projeto coloca em risco indígenas isolados e não contactados, que poderão ser infectados por doenças com efeitos devastadores.

"Está claro que há uma decisão consciente do governo brasileiro de abrir os territórios indígenas para missionários evangélicos, como medida-chave para tomar suas terras e explorar seus recursos", disse Sarah Shenker, pesquisadora da ONG.

O presidente Jair Bolsonaro nomeou o antropólogo e pastor evangélico Ricardo Lopes Dias para liderar o programa federal de proteção de tribos não contactadas da Fundação Nacional do Índio (Funai).

"Se não determos isto, muitas tribos serão aniquiladas".

Ao menos 100 povos indígenas isolados vivem na Amazônia brasileira, a maior concentração do planeta, segundo a Survival International.

Ethnos360, um grupo baseado na Flórida, antes conhecido como Missão Novas Tribos, informa em seu portal para arrecadar fundos que conseguiu dinheiro para comprar um helicóptero R66 que usará para a evangelização de dez grupos na selva brasileira.

No vídeo para arrecadar fundos, o piloto da Ethnos360 Jeremiah Diedrich descreve a região onde pretende chegar, próxima à fronteira com o Peru, como "o local mais escuro, denso e difícil de alcançar em toda a América do Sul".

O grupo, que observa uma interpretação literal da Bíblia cristã, tem como missão levar o cristianismo a todas as pessoas cujas "culturas e idiomas lhes isolaram do evangélico".

