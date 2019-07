A ONG alemã Sea-Watch afirmou que está determinada a prosseguir com as operações de resgate de migrantes no Mediterrâneo, "se necessário com um novo navio", após a detenção na Itália da capitã do barco humanitário "Sea-Watch 3".

"Vamos seguir fazendo com que os direitos humanos sejam respeitados no Mediterrâneo e vigiando de perto a União Europeia, se necessário com um novo navio, caso o nosso (o "Sea-Watch 3") continue sequestrado", afirmou Ruben Neugebauer, um dos diretores da organização.

Neugebauer fez a declaração no momento em que a alemã Carola Rackete, capitã do barco "Sea-Watch 3", está sob prisão domiciliar na ilha de Lampedusa, à espera de uma decisão da justiça italiana sobre a validade de sua detenção.

A Sea-Watch e outras organizações arrecadaram mais de um milhão de euros graças a campanhas online para ajudar nos gastos judiciais de Rackete.

