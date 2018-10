O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 9 de Outubro de 2018 15:57 09. Outubro 2018 - 15:57

Membros da ONG espanhola Proactiva Open Arms resgatam uma mulher no mar Mediterrâneo, perto da costa da líbia, no dia 17 de julho de 2018

As ONGs que resgatam migrantes no Mediterrâneo se encontram entre os candidatos ao prêmio Sakharov 2018 dos direitos humanos, juntamente com o cineasta ucraniano Oleg Sentsov e o ativista marroquino Nasser Zefzafi, ambos na prisão, informou a Eurocâmara nesta terça-feira.

"Os três finalistas ao Prêmio Sakharov são: Oleg Sentsov, 11 ONGs que salvam vidas no mar Mediterrâneo, Nasser Zefzafi", tuitou o Parlamento Europeu após uma reunião a portas fechadas dos eurodeputados encarregados pela seleção.

A Eurocâmara concede este prêmio desde 1988, que leva o nome do cientista soviético dissidente Andrei Sakhjarov, a pessoas que deram "uma contribuição excepcional para a luta para os direitos humanos no mundo".

"A oposição democrática e os presos políticos na Venezuela" foram os premiados na última edição. Seu sucessor, que obterá um prêmio de 50.000 euros, será conhecido em 25 de outubro e a cerimônia de entrega será em 12 de dezembro.

A proposta dos grupos social-democrata e ecologista, as 11 ONGs, entre eles Lifeline, Proactiva Open Arms e SOS Mediterranée, estão entre os selecionados por "proteger os direitos humanos", salvando a vida de migrantes no Mediterrâneo.

A candidatura do cineasta Oleg Sentsov, preso na Rússia e que anunciou na sexta-feira o fim de seus quatro meses de greve de fome, partiu do grupo mais numeroso da câmara, o Partido Popular Europeu (PPE, direita).

Detido em sua casa em maio de 2014, Sentsov foi condenado em agosto de 2015 a 20 anos de prisão por "terrorismo" e "tráfico de armas", após um julgamento classificado de "stalinista" pela Anistia Internacional (AI) e denunciado pela Ucrânia, pela União Europeia e pelos Estados Unidos.

Na prisão também se encontra Nasser Zefzafi, líder do movimento de protesto social conhecido como "Hirak" no Marrocos e condenado a 20 anos de prisão por "complô contra a segurança do Estado".

