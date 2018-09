O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

A ONU calcula em 70% as possibilidades de que o fenômeno climático El Niño, que aumenta a temperatura mundial, aconteça no último trimestre.

"De acordo com as previsões dos modelos e interpretações dos especialistas é provável em quase 70% que as condições observadas alcancem o ível de um episódio El Niño de intensidade frágil no último trimestre de 2018 e durante o inverno (hemisfério norte, verão no Brasil) 2018/19", indicou a Organização Meteorológica Mundial (OMM), agência da ONU com sede em Genebra, em um comunicado.

"Este cenário é duas vezes mais provável que o da persistência em condições neutras", destacam os especialistas.

"O aquecimento poderia (...) acontecer muito rapidamente, entre setembro e novembro, mas as previsões são incertas", completa a OMM.

O fenômeno El Niño reaparece com frequência e provoca um aumento da temperatura do Oceano Pacífico, o que eleva a temperatura média do planeta que também afeta as precipitações.

A agência da ONU aponta que a intensidade do próximo episodio de El Niño é "incerta, levando em consideração os resultados das previsões digitais, que oscilam entre condições neutras e um El Niño de intensidade moderada".

A OMM considera, no entanto, que "um El Niño potente parece pouco provável".

El Niño é um fenômeno meteorológico que tem muita incidência no clima mundial e provoca secas e inundações em diversas regiões do mundo.

A OMM destaca que o fenômeno El Niño não é o único fator que determina os regimes climáticos em escala global.

Além disso, de acordo com os analistas, não há uma correlação direta entre a intensidade de um episódio de El Niño e alcance de seus efeitos.

