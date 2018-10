O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

As perdas econômicas diretas devido a catástrofes climáticas nos últimos 20 anos foram 2,5 vezes maiores do que no período de 1978-1997, alerta a ONU em um relatório divulgado nesta quarta-feira.

O Escritório das Nações Unidas para Redução do Risco de Desastres (UNISDR) explica que as mudanças climáticas "aumentam a frequência e a gravidade de eventos climáticos extremos" e, portanto, as perdas econômicas causadas por essas catástrofes, retardam o desenvolvimento de países, particularmente os mais pobres.

Segundo especialistas, os prejuízos econômicos causados pelas catástrofes totalizaram 2,9 trilhões de dólares entre 1998 e 2017, dos quais 2,24 trilhões de dólares ligados (77% do total) a desastres relacionados ao clima.

No período 1978-1997, esses números foram de 1,31 trilhão de dólares, dos quais 895 bilhões de dólares devido a catástrofes climáticas.

As catástrofes relacionadas ao clima representam 91% dos 7.200 principais fenômenos registrados nos últimos 20 anos. Inundações e tempestades são os desastres mais comuns.

As principais perdas foram registradas nos Estados Unidos, no valor total de 944,800 bilhões de dólares, seguidos pela China (492,2 bilhões), Japão (376,3), Índia (79,5) e Porto Rico (71,7).

Nos últimos 20 anos, 1,3 milhão de pessoas perderam a vida devido a desastres naturais, segundo a ONU.

Cerca de 4,4 bilhões ficaram feridas, ficaram sem teto, foram forçadas a se mudar ou precisaram de ajuda urgente devido a essas catástrofes, de acordo com a fonte.

