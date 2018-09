O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

12 de Setembro de 2018

O terminal do antigo aeroporto da Faixa de Gaza, em Rafah, deserto e destruído, em 9 de setembro de 2018

A ONU alertou nesta quarta-feira sobre a "situação catastrófica" em que os palestinos vivem na Faixa de Gaza e alertou que a suspensão da ajuda dos Estados Unidos aos refugiados criará ainda "mais miséria".

"O cessar da ajuda dos Estados Unidos criará mais miséria", advertiu Mahmud Elkhafif, coordenador do programa de assistência da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) para os palestinos.

"É catastrófico manter a população em Gaza num sistema organizado de pobreza que contrasta com a riqueza circundante", disse Isabelle Durant, vice-secretária-geral da UNCTAD, em coletiva de imprensa.

A UNCTAD afirma ainda que "para conseguir uma recuperação sustentável, é necessário prioritariamente levantar por completo o bloqueio israelense, reunificar Gaza e a Cisjordânia do ponto de vista econômico e superar a crise energética, entre outras medidas".

Em 2017, antes do anúncio dos Estados Unidos de que suprimiria qualquer ajuda à Agência das Nações Unidas para os Refugiados palestinos (UNRWA), o apoio dos doadores já havia diminuído drasticamente (-10,5% em relação a 2016) para representar apenas um terço do que foi em 2008, atingindo 720 milhões de dólares (620,6 milhões de euros), de acordo com o relatório.

"A campanha militar realizada por Israel entre 2008 e 2009 eliminou mais de 60% do estoque total de capital produtivo de Gaza do mapa e a greve de 2014 destruiu 85% do capital remanescente", acrescenta.

Território entre Israel, Egito e o Mediterrâneo, a Faixa de Gaza está sujeita há mais de dez anos a um bloqueio israelense dirigido contra o movimento islamita Hamas.

