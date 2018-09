O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

A missão da ONU na Líbia (Manul) anunciou nesta terça-feira (4) a assinatura de um acordo de cessar-fogo entre os grupos armados envolvidos nos combates perto da capital, Trípoli, que deixaram ao menos 50 mortos desde 27 de agosto.

"Sob o patrocínio do enviado especial da ONU na Líbia, Ghassan Salamé, um acordo de cessar-fogo foi alcançado e assinado hoje para acabar com todas as hostilidades, proteger os civis e proteger os bens públicos e privados", explicou o comunicado.

Após um novo dia de violentos confrontos no sul da capital, os combates tiveram uma pausa à noite, mas não estava claro se todos os grupos envolvidos respeitarão o pacto.

Na semana passada, um acordo de cessar-fogo anunciado pelos dignatários das cidades do oeste do país só foi respeitado por algumas horas.

A Manul detalhou no Twitter que o pacto também prevê a reabertura do único aeroporto em serviço em Trípoli, fechado desde 31 de agosto por conta da violência.

Assinalou que "a reunião de hoje não buscava resolver todos os problemas de segurança da capital líbia" e que o objetivo era "entrar em acordo sobre um marco mais amplo para abordar os problemas".

Participaram das negociações fechadas à imprensa "oficiais militares e chefes dos diferentes grupos armados presentes na capital e em seus arredores", assim como o ministro do Interior e outros representantes do Governo de Unidade Nacional (GNA), reconhecido pela comunidade internacional.

