Funcionário do escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) trabalha na construção de um hospital de campanha para pacientes de COVID-19, em Cucuta, na Colômbia, em 30 de março de 2020.

A ONU e o Conselho da Europa incentivaram nesta terça-feira (14) a convocação de refugiados, que são profissionais de saúde, para a luta contra a COVID-19.

Em uma declaração conjunta, a Agência das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) e o Conselho da Europa encorajaram os países euopeus a procurarem o apoio "que esses profissionais de saúde entre os refugiados podem oferecer ... neste período crítico".

Segundo o anúncio, há "refugiados e requerentes de asilo que têm a competência e a experiência necessárias e estão dispostos a ajudar".

A maioria das profissões da saúde é estritamente regulamentada na Europa e as autoridades nacionais competentes devem conceder as permissões necessárias, pediram as duas entidades.

O chamado ocorre em um momento em que a França relaxou as condições de exercício profissional para médicos estrangeiros.

"Vários Estados europeus lançaram uma chamada pública para que profissionais de saúde refugiados sejam incluídos nos esforços nacionais para responder ao coronavírus. Apoiamos totalmente essas iniciativas", disse o alto comissário para refugiados, Filippo Grandi, citado no comunicado.

"As qualificações que esses refugiados já possuem, embora não possam ser validadas com documentos, podem ser aproveitadas", destacou a secretária-geral do Conselho da Europa, Marija Pejčinović Burić, também citada no comunicado à imprensa.

