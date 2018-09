O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 5 de Setembro de 2018 18:14 05. Setembro 2018 - 18:14

Autoridades das Nações Unidas e ministros latino-americanos se reunirão na próxima semana no Panamá para abordar o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) na região, anunciou nesta quarta-feira a chancelaria panamenha.

O X Fórum Ministerial para o Desenvolvimento na América Latina e no Caribe se realizará em 12 e 13 de setembro, na Cidade do Panamá.

Estarão presentes o administrador do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Achim Steiner, e a secretária-executiva da CEPAL, Alicia Bárcenas, além dos vice-presidentes da Costa Rica, Epsy Campbell, da República Dominicana, Margarita Cedeño, e do Panamá, Isabel de Saint Malo, além de ministros.

De Saint Malo, ex-funcionária do PNUD, é uma das impulsionadoras regionais do cumprimento dos ODS, e neste fórum ela apresentará um novo medidor de pobreza.

Os ODS são um conjunto de compromissos adquiridos em 2015 por 193 líderes mundiais para erradicar a pobreza e a desigualdade até 2030.

Os 17 objetivos propõem políticas globais voltadas ao fortalecimento de educação, saúde, cultura, igualdade de gênero e proteção ambiental.

Os participantes do encontro "compartilharão experiências sobre políticas públicas no campo do desenvolvimento humano e social e debaterão propostas para enfrentar novos desafios na região" para cumprir os ODS, diz um comunicado da chancelaria.

O fórum terá várias mesas temáticas focadas no desafio dos sistemas universais de proteção social na região, populações indígenas e afro-descendentes e alianças do governo e do setor privado para acelerar o cumprimento dos ODS.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português