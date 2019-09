Especialistas da ONU devem conduzir uma investigação internacional na Arábia Saudita sobre os ataques do fim de semana às instalações de petróleo no reino, informaram diplomatas nesta quarta-feira.

"É muito bom que uma investigação internacional tenha início", disse um diplomata sob condição de anonimato.

Os especialistas da ONU foram enviados sob os termos de uma resolução do Conselho de Segurança sobre o acordo nuclear de 2015 com o Irã e outra resolução sobre o embargo de armas no Iêmen, disseram os diplomatas.

Riad disse nesta quarta-feira que os ataques foram "inquestionavelmente" patrocinados pelo Irã.

