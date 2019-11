A Grécia deve atuar para melhorar as condições nos acampamentos de migrantes, superlotados, insistiu nesta quarta-feira o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur), em visita à ilha de Lesbos.

"Essas condições de vida exigem melhorias urgentes", disse o chefe do Alto Comissário para Refugiados, Filippo Grandi, depois de visitar o campo de Moria, onde há 13.000 migrantes, o triplo de sua capacidade.

"Seja qual for a situação dessas pessoas, não podemos aceitar que elas vivam em condições tão miseráveis, expostas à violência e à exploração", acrescentou o funcionário, que faz uma visita de dois dias à Grécia, a principal porta de entrada para os migrantes da Europa.

Sua visita acontece no momento em que o governo grego anuncia um vasto programa de revisão dos campos de requerentes de asilo nas cinco Ilhas do Mar Egeu, as mais expostas, devido à sua proximidade com a Turquia.

Segundo as autoridades gregas, atualmente existem mais de 39.000 requerentes de asilo nas ilhas de Lesbos, Samos, Chios, Leros e Cos, e ainda chegam centenas diariamente.

O governo conservador de Kyriakos Mitsotakis anunciou na semana passada o fechamento dos três campos mais populosos e pouco saudáveis e sua substituição por centros fechados, para triplicar a capacidade de recepção nas ilhas de Lesbos, Samos e Quios.

Ele também prometeu o retorno à Turquia de 10.000 pessoas cujo pedido de asilo foi negado e a transferência de 20.000 solicitantes de asilo para o continente grego.

No entanto, de acordo com a Organização Internacional para as Migrações, os acampamentos do continente já abrigam 22.000 pessoas e quase excedem sua capacidade.

O primeiro-ministro grego também prometeu mudar rapidamente mais de 4.000 menores desacompanhados que vivem nas Ilhas Egeias, depois de não convencer os países da UE a hospedar cerca de 3.000.

O Alto Comissariado da ONU, que deve ainda se reunir com Mitstotakis, disse que apoia totalmente esse projeto.

"As crianças que particularmente viajam sozinhas são um grupo prioritário", disse Grandi.

