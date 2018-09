O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 28 de Setembro de 2018 13:48 28. Setembro 2018 - 13:48

O Conselho de Direitos Humanos da ONU aprovou nesta sexta-feira uma resolução permitindo prorrogar por um ano a investigação sobre as acusações de crimes de guerra no Iêmen, apesar da oposição da Arábia Saudita.

A resolução, proposta pela Bélgica, Canadá, Irlanda, Luxemburgo e Holanda e apoiada pela União Europeia, foi adotada por 21 dos 47 Estados atualmente no Conselho. Oito votaram contra e 18 se abstiveram.

Em seu relatório publicado no final de agosto, e que abarca o período de setembro de 2014 - data do início das hostilidades no Iêmen - até junho de 2018, os especialistas concluíram que todas as partes envolvidas no conflito potencialmente cometeram "crimes de guerra".

O grupo de especialistas, presidido pelo tunisiano Kamel Jendoubi, destacou que os bombardeios da coalizão liderada pela Arábia Saudita "provocaram o maior número de vítimas civis diretas", ao visar "áreas residenciais", "mercados" e "até mesmo instalações médicas".

Este grupo de especialistas foi criado há um ano pelo Conselho, graças ao apoio dos países árabes.

Mas a Arábia Saudita e seus aliados rejeitaram desta vez a resolução e pediram que o texto fosse votado.

Desde março de 2015, quando a Arábia Saudita e seus aliados entraram no conflito, cerca de 10.000 pessoas foram mortas na guerra, a maioria civis, e 56.000 foram feridas.

Segundo a ONU, três em cada quatro iemenitas precisam de ajuda, especialmente alimentar, e o país vive sob a ameaça de uma terceira onda de cólera.

A guerra no Iêmen enfrenta as forças pró-governo, apoiadas pelos sauditas e emiradenses e os rebeldes huthis, apoiados pelo Irã, que controlam vastos territórios, incluindo a capital Sanaa.

