O novo líder do opositor Partido Trabalhista, Keir Starmer, pediu nesta quarta-feira ao governo britânico que apresente uma estratégia para sair do confinamento, argumentando que a população precisa "ver uma luz no fim do túnel".

Na véspera do provável anúncio de uma prorrogação do confinamento decretado em 23 de março, Keir Starmer publicou uma carta dirigida ao ministro das Relações Exteriores, Dominic Raab, que substitui temporariamente o primeiro-ministro Boris Johnson, em recuperação depois de um período de internação devido ao coronavírus.

"A questão que se apresenta na quinta-feira não é se o confinamento deve ser prolongado, e sim como e quando pode ser aliviado e com base em quais critérios esta decisão será tomada", escreveu Starmer, eleito como líder do Partido Trabalhista em 4 de abril.

Ele exige que o governo publique seu plano imediatamente ou nos próximos dias para que o Parlamento possa examinar o documento quando retomar os trabalhos em 21 de abril. Um pedido que o governo não parece disposto a aceitar.

"Falar de uma estratégia de saída antes de alcançarmos o pico (da pandemia) corre o risco de prejudicar a mensagem crucial de que as pessoas devem permanecer em casa para proteger nosso NHS (Serviço Nacional de Saúde) e salvar vidas", afirmou uma fonte governamental.

"As pessoas precisam ver uma luz no fim do túnel", disse Keir Starmer à BBC. Ele acrescentou que, para sair da contenção nas próximas semanas ou meses, é necessário "começar os preparativos agora".

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram