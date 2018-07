O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Apuração de votos na escola primária David Livingston de Harare, no Zimbábue, em 30 de julho de 2018

O opositor Nelson Chamisa ganhou as primeiras eleições do Zimbábue após 40 anos de governo de Robert Mugabe - declarou nesta terça-feira (31) Tandai Biti, um dos principais nomes do Movimento para a Mudança Democrática (MDC).

"Os resultados mostram, para além de qualquer dúvida, que ganhamos as eleições e que o próximo presidente do Zimbábue é Nelson Chamisa", declarou Biti, que é ex-ministro das Finanças.

Muito criticada pela oposição durante todo o processo eleitoral, a comissão eleitoral havia afirmado antes que "não houve qualquer fraude" nas eleições.

"Sejam quais forem nossos resultados, refletirão exatamente o que o povo decidiu", garantiu a presidente da comissão, Priscilla Chigumba.

Os dois principais candidatos da eleição presidencial no Zimbábue, o presidente Emmerson Mnangagwa e o opositor Nelson Chamisa, chegaram a celebrar sua vitória.

O presidente Emmerson Mnangagwa, líder do ZANU-PF e ex-braço direito de Mugabe, mostrou-se confiante.

"As informações obtidas por meus representantes no terreno são extremamente positivas", garantiu.

"Espero pacientemente os resultados, conforme a Constituição", acrescentou no Twitter, celebrando a alta taxa de participação.

Os resultados oficiais das eleições presidencial, legislativa e municipal ainda não foram anunciados. Os principais partidos na briga são o Zanu-PF, no poder desde 1980, e o Movimento para a Mudança Democrática (MDC).

As autoridades eleitorais consideraram que a participação era de 75% uma hora antes do fechamento dos colégios eleitorais na segunda-feira.

Os observadores da União Europeia, antes vetados, estiveram presentes pela primeira vez em anos e informaram que houve uma alta participação, mas advertiram para possíveis "deficiências" no processo.

A missão de observadores da União Europeia (UE) publicará um informe nesta quarta.

Com um universo eleitoral de 5,6 milhões de eleitores registrados, os resultados serão publicados em 4 de agosto.

Se nenhum candidato à Presidência chegar a 50%, será realizado um segundo turno em 8 de setembro.

Mugabe, de 94 anos, que foi deposto pelos militares em novembro, votou em Harare, acompanhado da mulher, Grace.

No domingo, deu uma surpreendente entrevista coletiva em sua mansão, estimulando o voto contra seu partido, o ZANU-PAF.

O sucessor de Mugabe prometeu mudanças e é franco favorito, beneficiando-se do apoio tácito dos militares, da lealdade da imprensa estatal e do controle dos recursos governamentais que tem seu partido.

