O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 12 de Março de 2018 20:08 12. Março 2018 - 20:08

A oposição venezuelana voltou às ruas nesta segunda-feira (12) com uma pequena aglomeração em Caracas que pediu para a ONU se abster de enviar observadores eleitorais às presidenciais de 20 de maio, por considerá-las fraudulentas.

"O que foi convocado (...) é uma fraude, e não uma verdadeira eleição livre. Um processo no qual não se cumprem os princípios ditados pela lei não é válido", disse à imprensa Sergio Sánchez, dissidente do chavismo e membro do opositor Frente Ampla Venezuela Livre.

Cerca de 200 integrantes desse coletivo - que agrupa os partidos da coalizão Mesa da Unidade Democrática (MUD) e organizações civis - entregaram um documento dirigido ao secretário-geral da ONU, António Guterres, rejeitando o pleito.

A manifestação aconteceu na sede do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud).

Segundo o documento, a solicitação do presidente Nicolás Maduro à ONU para que envie uma missão de observação eleitoral busca apenas "dar um toque de legitimidade" a um processo "rechaçado pela comunidade nacional e internacional".

Maduro, que buscará ser reeleito até 2025, vai concorrer com o ex-governador opositor Henri Falcón (chavista dissidente), que planeja viajar a Nova York para solicitar a Guterres o envio de observadores.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form formulário para solicitar a newsletter Assine a newsletter da swissinfo.ch e receba diretamente os nossos melhores artigos.