O candidato do partido de oposição da Guiné Bissau, o ex-primeiro-ministro Umaro Sissoco Embalo, foi eleito presidente deste pequeno país da África ocidental com 53,55% dos votos no segundo turno das presidenciais, anunciaram nesta quarta-feira fontes oficiais.

Seu adversário, também ex-primeiro-ministro e presidente do maior partido do país, o PAIGC, Domingos Simoes Pereira, obteve 46,45% dos votos.

Embalo, de 47 anos, conseguiu compensar os 12 pontos seu adversário tinha de vantagem no primeiro turno.

"Declaro que Umaru Sissoco Embalo é o vencedor do segundo turno", disse o presidente da Comissão Nacional Eleitoral, José Pedro Sambu.

As comemorações começaram imediatamente perto do hotel onde o anúncio foi feito, sob rigorosa vigilância policial.

Uma multidão crescente de apoiadores de Embalo invadiu o centro da capital, Bissau, improvisando instrumentos com panelas, chifres e latas, cantando e dançando e carregando uma kufiyya vermelho e branca gigante - lenço típico de Embalo.

A participação foi de 72,67%, quase idêntica à do primeiro turno, em 24 de novembro, mais de 761.676 eleitores registrados, segundo a CNE.

A Guiné-Bissau, um pequeno país de 1,8 milhão de habitantes, está em crise há quatro anos devido a divergências entre o PAIGC e o presidente José Mario Vaz.

Desde a sua independência, sofreu golpes frequentes, o último em 2012, liderado por um exército que há muito se dedica à vida política e está ligado ao tráfico de cocaína da América Latina.

No entanto, o chefe de gabinete, general Biague Na Ntam, disse que os militares permanecerão no quartel desta vez.

