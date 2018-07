O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 31 de Julho de 2018 21:06 31. Julho 2018 - 21:06

O governo da Nicarágua tem efetuado uma forte perseguição contra os setores que participam dos protestos mediante capturas, desaparecimentos e queima de propriedades, enquanto vende a "falsa" imagem de normalidade no país, denunciou nesta terça-feira (31) um movimento opositor.

"Basicamente há ameaças, capturas, desaparecimentos, saques e queima de casas de opositores", declarou à AFP o ex-deputado José Pallais, dirigente da opositora Frente Ampla pela Democracia (FAD).

A intenção do governo é "extinguir todas as vozes críticas, fazê-las desaparecer", destacou Pallais, afirmando que vários opositores foram capturados, as casas de pelo menos três foram saqueadas e duas foram queimadas, em meio à repressão dos protestos.

A FAD repudiou "estas novas formas de repressão, intimidação e perseguição", em um comunicado lido em coletiva de imprensa por sua coordenadora, Violeta Granera.

"Isto aumentou a cifra de desaparecidos, assim como de prisioneiros de consciência que enfrentam, em processos ilegais, acusações de terrorismo formuladas pela Promotoria, depois de ter sido detidos arbitrariamente e levados a prisões clandestinas", acrescentou.

A Nicarágua sofre "uma das maiores perseguições na história contra a população civil, uma verdadeira caça de manifestantes", diz um informe publicado nesta terça-feira pelo Centro Nicaraguense de Direitos Humanos (Cenidh).

Foram detidas 1.900 pessoas no âmbito da repressão dos protestos, das quais 488 continuam presas e 98 foram criminalizadas, aponta o relatório.

Os capturados são acusados de "terrorismo" e outros delitos em base a uma lei aprovada em 16 de julho que penaliza com até 20 anos de prisão "a alteração da ordem constitucional", denunciou a organização.

O presidente Daniel Ortega disse na terça-feira em entrevista à CNN que a Nicarágua está voltando à normalidade depois de mais de três meses de protestos, que deixaram 195 mortos, segundo o governo e mais de 300, segundos os grupos dos direitos humanos.

"Longe dessa falsa imagem de paz", além dos mortos há mais de 2.800 feridos e cerca de 600 desaparecidos, destacou a FAD.

A Promotoria, por sua vez, disse na segunda-feira que investiga dez opositores por apoiar os protestos, entre eles os líderes estudantis Lesther Alemán, Víctor Cuadra e Jorge Solís, membros da opositora Aliança Cívica pela Justiça e pela Democracia, que participa de um diálogo com o governo.

Enquanto isso, a dirigente da direita liberal Kitty Monterrey e seis dirigentes da dissidência sandinista, entre eles a ex-guerrilheira Dora María Téllez e o ex-deputado e ex-vice-chanceler Víctor Hugo Tinoco, denunciaram ter sido ameaçados.

Isto é "parte da estratégia de repressão governamental", declarou Monterrey em coletiva de imprensa.

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) declarou na semana passada que a Nicarágua vive uma terceira fase de repressão que se traduz "em um processo intenso de criminalização dos manifestantes".

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português