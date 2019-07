O principal movimento de protesto no Sudão retomou, nesta quarta-feira, "negociações diretas" com os generais no poder, um dia depois de um convite de mediadores africanos para discutir a formação de um órgão de transição no país.

Três generais, entre eles Mohamed Hamdan Daglo, apelidado "Hemeidti", assim como cinco representantes da Aliança pela Liberdade e Mudança (ALC), ponta de lança do movimento democrático, se reuniram na presença de mediadores da Etiópia e da União Africana em um hotel de Cartum, constatou um jornalista da AFP.

Após a destituição pelo exército do presidente Omar al Bashir em abril passado, o Conselho Militar de Transição mantém uma briga com a ALM.

"A ALM realizou uma reunião e decidiu aceitar o convite para realizar negociações diretas", disse Madani Abbas Madani, um dos líderes dos protestos da oposição, em entrevista coletiva.

Uma das condições levantadas pelo movimento de protesto é que essas conversas tenham resultados concretos em um curto período de tempo.

As negociações foram suspensas em 20 de maio e a tensão aumentou após a sangrenta dispersão, em 3 de junho, de uma manifestação do lado de fora da sede do exército em Cartum.

