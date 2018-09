O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

1 de Setembro de 2018

Opositores do prefeito de Londres, Sadiq Khan, exibiram neste sábado, perto do Parlamento britânico, um balão gigante com a imagem do líder trabalhista vestindo um biquíni, em resposta ao "Bebê Trump", que exibiram no mesmo local em julho.

A ação foi promovida por Yanny Bruere, que se apresenta como "um defensor da liberdade de expressão".

Durante sua visita oficial ao Reino Unido, opositores do presidente americano, Donald Trump, exibiram, em julho, um balão que representava um bebê com os traços e o penteado do líder republicano.

"Façamos um bebê Khan e, assim, veremos se a LIBERDADE DE EXPRESSÃO é respeitada para todos", publicou Bruere em sua página de crowdfunding (financiamento coletivo), com a qual conseguiu cerca de 60 mil libras para financiar seu projeto.

O opositor também mostrou desacordo com a política do prefeito de Londres e denunciou o aumento da criminalidade na capital britânica.

O biquíni faz referência à decisão tomada pelo prefeito em 2016 de proibir um anúncio sexista nos transportes londrinos em que uma modelo vestindo um biquíni amarelo aparecia junto à mensagem: "Seu corpo está preparado para ir à praia?"

O prefeito ironizou a presença do balão com sua imagem: "Se as pessoas querem passar o sábado me olhando de biquíni amarelo, têm todo o direito de fazê-lo, embora amarelo não seja a minha cor preferida", declarou ao canal de TV britânico ITV London.

